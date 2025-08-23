Petekler doldu, taştı: Sezon 2 bin rakımda sona erdi
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de sıfır rakımda başlayan arıların zahmetli ve şifalı yolculuğu Toroslar'da 2 binin üzerindeki rakımda yer alan 'Eğriçayır Yaylası'nda dünyada birincilik unvanı alan balın sağımıyla sona erdi. Arıcıların kuraklık nedeniyle endişe etmesine rağmen baldaki verim üreticisinin yüzünü güldürdü.
Türkiye'nin tarımdan hayvancılığa üretimde önemli merkezlerinden olan Mersin'de 4 binden fazla arıcı hem kendi kazanıyor hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sunuyor.