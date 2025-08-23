Petekler doldu, taştı: Sezon 2 bin rakımda sona erdi

"PETEKLERİN SIRLARI ALINIP SAĞIM YAPILIYOR"

Eğriçayır yaylasında sağım yaptıklarını anlatan arıcı Hayrettin Gürbüz'de, 2025 yılının verimli bir yıl olduğunu ve kaliteli bal üretimi gerçekleştiğini söyledi. Bal hasadını da anlatan Gürbüz," Kovan çadırından çıkardığımız peteklerimizin sırrını, sır tezgahlarında alıyoruz. Daha sonra sağım makinesinde süzüyoruz. Süzülen bal ıda el değmene tenekelere alarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle birlikte arıcılık yapan Gökçe Çay'da bu yılın son bal hasadını gerçekleştirdiklerini, kendisinin de sağım işlemi yaparak en doğal haliyle tüketiciye ulaştırdıklarını kaydetti.