Peyzaj düzenlemesi yaparken insan kemikleri buldular! Öğretmenevinin bahçesinden çıktı
Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan insan kemiklerine yönelik saha çalışmaları tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Antropoloji Bölümü akademisyenleri, çukurdan çıkarılan iskeletleri laboratuvara götürerek detaylı incelemelere başladı. Bölgenin eski bir mezarlık olabileceği iddiaları ise araştırılıyor.
Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılırken kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı.