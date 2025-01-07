Peyzaj düzenlemesi yaparken insan kemikleri buldular! Öğretmenevinin bahçesinden çıktı

Dün yapılan saha çalışmalarında ortaya çıkan kemikleri alan akademisyenler artık çalışmalarına laboratuvarlarda devam edecek. Şimdilik yalnızca açılan çukurdaki iskeletleri toplayan akademisyenler bir hafta sonra yapılacak laboratuvar çalışmalarının ardından çıkacak raporları gerekli birimlere iletecek. Bundan sonraki süreç de o zaman belli olacak.

Açılan çukur ise müze yetkililerinin onayıyla yarın kapatılacak ve akademisyenler kapatıldıktan sonra alanı tekrar gözden geçirerek toprak yığınlarının arasında kalan başka bir iskelete ait kemiklerin olup olmadığını inceleyecek.