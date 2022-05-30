Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı

Haberler - DHA 30.05.2022 - 11:51
İstanbul'da havaların ısınmasıyla vatandaşlar ormanlık alanlara akın etmeye başladı.
Belgrad Ormanı da hafta çok sayıda ziyaretçi ağırlayan noktalardan biriydi.
Güzel havayı ormanda piknik yaparak değerlendirmek isteyenler, kendini Belgrad Ormanı'na attı. Belgrad Ormanı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ancak piknikçilerden geriye çöpleri kaldı. Ağaç altları, yol ve dere kenarları çöp yığınları ile doldu.
Ormanda yürüyüş yapanlar piknikçilerden kalan çöp yığınlarına tepki gösterdi.