Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı

Hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Belgrad Ormanı'nda çöp yığınları oluştu.

Haberler - DHA 30.05.2022 - 11:51

Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 1

İstanbul'da havaların ısınmasıyla vatandaşlar ormanlık alanlara akın etmeye başladı.

Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 2

Ormanı da hafta çok sayıda ziyaretçi ağırlayan noktalardan biriydi.

Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 3

Güzel havayı ormanda piknik yaparak değerlendirmek isteyenler, kendini Belgrad Ormanı'na attı. Belgrad Ormanı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 4

Ancak piknikçilerden geriye çöpleri kaldı. Ağaç altları, yol ve dere kenarları çöp yığınları ile doldu.

Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 5

Ormanda yürüyüş yapanlar piknikçilerden kalan çöp yığınlarına tepki gösterdi.

Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 6
Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 7
Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 8
Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 9
Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 10
Piknikçiler gitti, çöpleri kaldı - 11

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