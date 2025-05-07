Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
İş dünyasının tanınan isimlerinden Vedat Eczacıbaşı’nın kızı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı, ailesinin üçüncü kuşak temsilcileri arasında yer alıyordu. İş kariyerini yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da aktif roller üstlenen Pınar Eczacıbaşı’nın cenazesi, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecek. Peki Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, kariyeri ve hayatı…
Lise eğitimini Işık Lisesi’nde tamamlayan Pınar Eczacıbaşı, üniversite eğitimini ise ABD’de aldı. Kariyerine Eczacıbaşı İlaç’ta ilk adımlarını atan Pınar Eczacıbaşı, Tekstilbank ve ING Barings’te çeşitli görevlerde bulundu. 2004 yılında GP-Trust şirketini kurarken dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcılara finansal danışmanlık hizmeti verdi. Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki girişimlerde görevler alan Pınar Eczacıbaşı, Türkiye - Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucusu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde aktif rol aldı. Peki Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, biyografisi…