Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

İş dünyasının tanınan isimlerinden Vedat Eczacıbaşı’nın kızı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı, ailesinin üçüncü kuşak temsilcileri arasında yer alıyordu. İş kariyerini yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da aktif roller üstlenen Pınar Eczacıbaşı’nın cenazesi, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecek. Peki Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, kariyeri ve hayatı…

Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 1

Lise eğitimini Işık Lisesi’nde tamamlayan Pınar Eczacıbaşı, üniversite eğitimini ise ABD’de aldı. Kariyerine Eczacıbaşı İlaç’ta ilk adımlarını atan Pınar Eczacıbaşı, Tekstilbank ve ING Barings’te çeşitli görevlerde bulundu. 2004 yılında GP-Trust şirketini kurarken dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcılara finansal danışmanlık hizmeti verdi. Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki girişimlerde görevler alan Pınar Eczacıbaşı, Türkiye - Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucusu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde aktif rol aldı. Peki Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, biyografisi…



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Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? - 2

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

İş hayatında üstlendiği aktif rolle bir çok kadın girişimciye örnek olan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine Eczacıbaşı Grup'ta pazarlama bölümünde başladı.

Sonrasında kariyerini  Eczacıbaşı’nda finans sektöründe sürdüren başarılı iş insanı,  Manufacturers' Hanover Trust Company-İstanbul'da kredi-pazarlama bölümünde çalıştı ve ardından Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü olarak görev aldı.

N.V Barings - İstanbul'da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

1998 yılından itibaren çeşitli kurumlara ve kişilere finans desteği veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki girişimlerde stratejik görevler aldı ve TGIF (Turkey Growth and Innovation Fund) yatırım komitesinde yer aldı. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı.


65 yaşındaki Pınar Eczacıbaşı  6 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

HAYATI 

Pınar Eczacıbaşı, Işık Lisesi'nin ardından lisans eğitimini ABD’deki New Hampshire Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. 65 yaşındaki Pınar Eczacıbaşı hiç evlenmedi ve çocuğu bulunmuyor.

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