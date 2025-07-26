Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!"

Şanlıurfa'da eşi ile tartışan hemşire Pınar Bulunmaz'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, Pınar hemşirenin intihar etmediğinin değerlendirildiği anlatıldı.

Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!" - 1

Şanlıurfa'da hemşire Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan adli tıp raporu, davada okundu.

Olay, 22 Şubat 2024'te Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

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Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!" - 2

Siverek Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Pınar Bulunmaz ile kendisini aldattığını öne sürdüğü Rıdvan Bulunmaz arasında telefonda tartışma çıktı.

İnfaz koruma memuru olan Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle eve geldiğinde eşinin dışarıya çıkıp, hızlıca yürüdüğünü fark etti.

Eşini gören Rıdvan Bulunmaz, otomobiliyle takip etmeye başladı. Rıdvan Bulunmaz, durumu fark edip koşmaya başlayan eşi Pınar Bulunmaz'ı durdurup araca bindirdi.

Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!" - 3

ARABADA TABANCA İLE VURULDU

Otomobilde Pınar Bulunmaz tabanca ile vuruldu. Rıdvan Bulunmaz, daha sonra yaralı Pınar Bulunmaz ile annesinin evine gitti.

Burada Rıdvan Bulunmaz, aracı ve içerisindeki yaralı eşini ağabeylerine teslim etti. Rıdvan Bulunmaz'ın ağabeyleri tarafından çalıştığı hastaneye götürülen Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı.

Kendisi de tabanca ile vurulan ve şüpheli olarak gözaltına alınan Rıdvan Bulunmaz, tedavisinin ardından eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!" - 4

SOL EV SVABINDA ATIŞ ARTIĞI

Olay yerinde yapılan incelemede de 10 mermi çekirdeği bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca gaz pedalının altında bulunurken, silah Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024'te hazırlanan raporda; Rıdvan Bulunmaz'ın sol el svabında atış artığı tespit edildi.

Diğer yandan Rıdvan Bulunmaz, üç ay sonra görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!" - 5

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Cinayete ilişkin üçüncü duruşma görüldü.

Duruşmada söz alan Pınar'ın babası Ali Sevim, "Ben mahkemeye ve adalete güveniyorum, takdiri size bırakıyorum. Olay gecesi bizim yanımıza hiçbir aile bireyinin gelmemesi, bize herhangi bir başsağlığı dilememeleri beni yeterince rahatsız etti. Benim yanımda olsalardı ben şu an burada zaten bulunmazdım." dedi.

Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!" - 6

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Duruşmada ayrıca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen ve üç profesörden oluşan heyet raporu okundu.

Pınar'ın intihar etmediğinin değerlendirilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

"- Rıdvan Bulunmaz'ın ifadeleri dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araca zorla Rıdvan Bulunmaz tarafından bindirildiği, yanak bölgesinde silahın horoz ve/veya gövde kısmı ya da benzer şekilde ekimoz oluşturabilecek çıkıntılı künt cisimle vurmakla oluşmuş lezyonlar, burun bölgesinde ve her iki elde ekimozlar dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araç içerisinde ya da araca binmeden önce Rıdvan Bulunmaz tarafından darbedilmiş olduğu,

- Uygulanan bu fiziksel travmada silah ya da travmatik enstrümanın Rıdvan Bulunmaz'ın elinde olduğu ve aktif olarak Rıdvan Bulunmaz tarafından travma enstrümanı olarak kullanılmış olduğu,

- Pınar Bulunmaz'ın her iki elinde geri saçılma paternlerinin ve sağ elinde atış artığı tespit edilmeyişinin Rıdvan Bulunmaz tarafından ifade edilen atış mekanizması ile uyuşmadığı, silahın Pınar Bulunmaz tarafından ateşlenmiş olmadığını düşündürdüğü,

- Pınar Bulunmaz'ın kendini iyi hissetmemesi nedeniyle evde kendi kendine damar yolu açarak serum tedavisi uygulamasının, yaşamını sürdürme yönünde bilinçli ve aktif bir çaba gösterdiğini düşündürdüğünden, intihara hazırlık sürecinin klasik belirtileri olan vedalaşma, kişisel eşyaları devretme ya da ani içe kapanma vb. bulguların olmaması ve tanık ifadelerinde yer alan yaşam olaylarına dair konuşmalar, alışveriş, hastalık için serum takma vs. dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın intihar motivasyonu olmadığı ve olayın orijininin intihar olduğunun söylenemeyeceği kanaatini bildirir bilimsel mütalaa raporudur."

Pınar hemşirenin ölümünde beklenen rapor çıktı: "İntihar değil!" - 7

ADLİ KONTROL ŞARTI DEVAM EDECEK

Raporun ardından mahkeme heyeti, sanık Rıdvan Bulunmaz için uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi.

Bir üye hakim ise sanığın tutuklanması yönünde muhalefet şerhi koydu. Hakim muhalefet şerhinde, şu ifadeler kullandı:

"Sanık Rıdvan Bulunmaz'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması, delilleri karartma şüphesinin bulunması, toplanmayan deliller ve dinlenmeyen tanıkların bulunduğu ve tutuklama nedeninin varlığı nazara alındığında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı kanaatiyle sanığın tutuklanmasına karar verilmesi gerekirken tutuklanmasına yönelik talebin reddine ilişkin sayın çoğunluğun görüşlerine iştirak etmiyorum."

Duruşma, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere cevabının dönüşünün beklenmesi ve tanık G.Y. hakkında yeniden zorla getirilmesi emrinin düzenlenmesi için 8 Ekim'e ertelendi.

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