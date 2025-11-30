Pişirip stok yapıyorlar, kışın soğukta hazırlığı çok zor

İki günde bir bir ev için ekmek pişiriyoruz bu gün, 100'den fazla ekmek pişireceğiz. Evlerin nüfusuna göre ekmek pişiriyoruz. Kış ayları çok soğuk olduğu için evde oturuyoruz. Şimdi hava güzel hem sohbet ediyoruz hem de çalışıyoruz. Yıllardan beri gelen bir gelenek. Hepimiz yardımlaşarak işlerimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Evin nüfusuna göre ekmek pişiren kadınların son bahar aylarındaki ekmek mesaisi kar yağana kadar devam edecek.