Pitbull cinsi köpeği üzerine salmışlardı: Savcı 21 yıl hapis istedi

NE OLMUŞTU?

Erol Tosun ile Mehmet Murat Ö, Ekim 2022'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan bir olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu.

Tosun ile Mehmet Murat ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı.