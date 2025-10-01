Pitbull cinsi köpeği üzerine salmışlardı: Savcı 21 yıl hapis istedi
Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtan şüphelilerin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Üç sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ender G, tutuksuz sanık Eyüp Can Ö. ve olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanıklardan Mehmet Murat Ö. ise duruşmaya katılmadı.