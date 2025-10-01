Pitbull cinsi köpeği üzerine salmışlardı: Savcı 21 yıl hapis istedi

Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtan şüphelilerin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Üç sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bursa'da pitbull saldırısı davasında 21'er yıl hapis cezası istendi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ender G, tutuksuz sanık Eyüp Can Ö. ve olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Murat Ö. ise duruşmaya katılmadı.

21'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Murat Ö, oğlu Eyüp Can Ö. ve Ender G.'nin, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etti.

Mütalaayı kabul etmediklerini belirten sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, hükmü açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Erol Tosun ile Mehmet Murat Ö, Ekim 2022'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan bir olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu.

Tosun ile Mehmet Murat ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı.

KÖPEĞİ KATTAN ATMIŞTI

Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı.

Kavgada ayrıca Ender G. de Tosun'un başına fırça sopasıyla vurmuştu.

Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLMİŞTİ

Sanıklar hakkında açılan davada Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, eylemin tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği kanaatiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

