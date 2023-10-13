Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması

“KÖPEK BENİM DEĞİL, OLAYLA İLGİM YOK”

Duruşmada savunma yapan Mehmet Murat Ö., Erol Tosun ile yakın arkadaş olduklarını ancak kendisine olan borcunu geri ödemediği için aralarında husumet olduğunu anlattı.

Olay günü, aralarındaki sorunu çözmek için buluştuklarını anlatan Mehmet Murat Ö., “Ender G. isimli çocuk yanında köpeğini de getirmiş. Biz Erol ile tartışmaya başlayınca Ender içeriye girip, ‘Ne bağırıyorsun?’ diyerek, kafasına süpürge sapı ile vurdu. Ender’in üst katta duran pitbull cinsi köpeği, sahibinin sesini duyup odaya girerek Erol’a saldırdı.” ifadelerini kullandı.

Köpekle hiçbir ilgileri olmadığını savunan Mehmet Murat Ö., “Üstelik biz Şafii’yiz hakim bey. Bizde köpeğe dokunmak dahi günahtır.” diyerek kendini savundu.