Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması
Bursa’da pitbull cinsi köpeğini, husumetlisi Erol Tosun’a saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö., “tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada köpeğin kendisine ait olmadığını iddia eden Mehmet Murat Ö., “Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz Şafii’yiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır.” diyerek savunma yaptı.
Bursa’da pitbull ile saldırı davasında, “tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan sanık, köpeğin kendisine ait olmadığını söyledi, “Biz Şafii’yiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır.” diyerek savunma yaptı.
Olay, geçen yıl 27 Ekim’de, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun’un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi’ndeki iş yerinde buluştu.
Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki Ender G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, pitbull cinsi köpeği Erol Tosun’un üzerine saldırttı.