Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması

Bursa’da pitbull cinsi köpeğini, husumetlisi Erol Tosun’a saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö., “tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada köpeğin kendisine ait olmadığını iddia eden Mehmet Murat Ö., “Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz Şafii’yiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır.” diyerek savunma yaptı.

Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması - 1

Bursa’da pitbull ile saldırı davasında, “tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan sanık, köpeğin kendisine ait olmadığını söyledi, “Biz Şafii’yiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır.” diyerek savunma yaptı.

Olay, geçen yıl 27 Ekim’de, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun’un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi’ndeki iş yerinde buluştu.

Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki Ender G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, pitbull cinsi köpeği Erol Tosun’un üzerine saldırttı.

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Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması - 2

Kolundan yaralanan Tosun, köpeği iş yerinin penceresinden attı. Şüpheliler, köpeği tekrar Tosun’a saldırttı.

Erol Tosun’un kolundaki atardamarı koptu.

Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi.

Erol Tosun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması - 3

KÖPEĞE SALDIRMASI İÇİN KOMUT VERMİŞLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet olduğu belirtilerek, aralarında çıkan kavga sonrası, yere düşen Tosun’a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada pitbull cinsi köpeğe komut verilerek üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun’u birçok yerinden ısırdığı belirtildi.

İddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması - 4

AĞIR CEZADA YARGILANMALARI İSTENDİ

Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı “silahla kasten nitelikli şekilde yaralama” suçundan 4’er yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında mağdura yönelik “silahla kasten nitelikli şekilde yaralama” suçundan kamu davasının açıldığını, ancak sanıkların eyleminin “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı vererek dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması - 5

Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulünün ardından baba ile oğlunun, “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 ile 19 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar ile müşteki Erol Tosun ve taraf avukatları katıldı.
Pitbull ile saldırı davasında “Bizde köpeğe dokunmak günah” savunması - 6

“KÖPEK BENİM DEĞİL, OLAYLA İLGİM YOK”

Duruşmada savunma yapan Mehmet Murat Ö., Erol Tosun ile yakın arkadaş olduklarını ancak kendisine olan borcunu geri ödemediği için aralarında husumet olduğunu anlattı.

Olay günü, aralarındaki sorunu çözmek için buluştuklarını anlatan Mehmet Murat Ö., “Ender G. isimli çocuk yanında köpeğini de getirmiş. Biz Erol ile tartışmaya başlayınca Ender içeriye girip, ‘Ne bağırıyorsun?’ diyerek, kafasına süpürge sapı ile vurdu. Ender’in üst katta duran pitbull cinsi köpeği, sahibinin sesini duyup odaya girerek Erol’a saldırdı.” ifadelerini kullandı.

Köpekle hiçbir ilgileri olmadığını savunan Mehmet Murat Ö., “Üstelik biz Şafii’yiz hakim bey. Bizde köpeğe dokunmak dahi günahtır.” diyerek kendini savundu.
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