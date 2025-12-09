Pitbull saldırısına uğrayan minik Efe taburcu edildi

Baba Öztürk, şunları kaydetti:

“Oğlum, aramıza döndü, mutluyuz. Kardeşi de, annesi de çok mutlu. Hepimiz tekrar bir araya geldik, daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Bu yaşta bir çocuğun bunları yaşaması normal bir şey değil ama elimizden geldiği kadar ona destek oluyoruz. Bu insanlar artık dışarı çıkmasın, kimseye zarar vermesin istiyoruz. Çocuklarım inşallah iyileşecekler, psikolojik olarak da atlatacaklar.”