Pitbull saldırısına uğrayan minik Efe taburcu edildi
09.12.2025 16:32
AA
Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk, 9 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Ankara Etimesgut’ta 30 Kasım'da oturdukları apartmanda komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısında yüzünden yaralanan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk taburcu oldu.
Göğsünden yaralanan ablası Doğa’dan 8 gün sonra evine kavuşan Efe’nin tedavisinin evde sürdürüleceği bildirildi.
Anne Belkız Öztürk, oğlunun zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini söyledi.
Kendileriyle yakından ilgilenen başta sağlık personeli olmak üzere herkese teşekkürlerini ileten Öztürk, "Hala olayın şokundayım, atlatamadım. Çok şükür, Allah çocuklarımı bana bağışladı. Hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.
"OĞLUM, ARAMIZA DÖNDÜ, MUTLUYUZ"
Baba Adem Öztürk ise oğlunun günler sonra eve döndüğü için sevinçli olduklarını söyledi. Oğlu Efe'nin yüzüne henüz dikiş atılmadığı için dikkatli davrandıklarını belirten Öztürk, iki gün sonra ameliyat edileceğini ve sonrasında dikişlerin atılacağını söyledi.
Baba Öztürk, şunları kaydetti:
“Oğlum, aramıza döndü, mutluyuz. Kardeşi de, annesi de çok mutlu. Hepimiz tekrar bir araya geldik, daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Bu yaşta bir çocuğun bunları yaşaması normal bir şey değil ama elimizden geldiği kadar ona destek oluyoruz. Bu insanlar artık dışarı çıkmasın, kimseye zarar vermesin istiyoruz. Çocuklarım inşallah iyileşecekler, psikolojik olarak da atlatacaklar.”
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde 30 Kasım'da, çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaşmış, köpek 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırmış, yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi F.T.Ö. tutuklanmış, köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edilmişti. Olayın ardından F.T.Ö.’nün annesi ise apartmandan taşınmıştı.