Pitbull saldırısına uğrayan minik Efe'den haber var

Doktorların, "çocuğunun tedavisi sonrasında yüzünde iz kalacağını" söylediğini aktaran Öztürk, "Ne yazık ki izler kalacakmış. İleriki dönemlerde cerrahlarımız da buna müdahale edecek. Ama hayatı boyunca bu yaralar inşallah yüzünde izler bırakmaz. Tek temennimiz bu." diye konuştu.

Öztürk, şu an sadece antibiyotik ve krem tedavilerinin uygulandığını kaydederek, "Ben çocuğumu gördüğüm için çok mutlu oldum, inşallah en kısa zamanda evine dönecek. Biz de kardeşleriyle tekrar oynamasını, koşturmasını, köpeğin, tehlikeli ırkların, sokak hayvanlarının olmadığı alanlarda, parklarda rahat rahat oynamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.