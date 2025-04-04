PKK/YPG'li 250 terörist Halep'ten çekilmeye başladı

Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 2012'de işgal eden teröristler Fırat'ın doğusuna çekiliyor. Yaklaşık 250 teröristi taşıyan ve toplam 35 araçtan oluşan ilk konvoy, Halep'ten ayrıldı. Konvoyda ağır silahlı askeri araçlar ve içinde silah veya mühimmat olduğu düşünülen brandalı bir kamyon yer aldı. Teröristler, Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı. Çekilmenin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.