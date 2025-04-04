PKK/YPG'li 250 terörist Halep'ten çekilmeye başladı

Suriye'de SDG ismini kullanan 250 kişilik terör örgütü PKK/YPG üyesi, Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşma gereği 35 araçlık konvoyla Halep merkezinden ayrıldı.

PKK/YPG'li 250 terörist Halep'ten çekilmeye başladı - 1

Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 2012'de işgal eden teröristler Fırat'ın doğusuna çekiliyor. Yaklaşık 250 teröristi taşıyan ve toplam 35 araçtan oluşan ilk konvoy, Halep'ten ayrıldı. Konvoyda ağır silahlı askeri araçlar ve içinde silah veya mühimmat olduğu düşünülen brandalı bir kamyon yer aldı. Teröristler, Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı. Çekilmenin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

PKK/YPG'li 250 terörist Halep'ten çekilmeye başladı - 2

TERÖR ÜSSÜ KURDULAR

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

PKK/YPG'li 250 terörist Halep'ten çekilmeye başladı - 3

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.

PKK/YPG'li 250 terörist Halep'ten çekilmeye başladı - 4

KESKİN NİŞANCILAR 65 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi. Rejimin yıkılmasından sonra Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, geçen ay Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

PKK/YPG'li 250 terörist Halep'ten çekilmeye başladı - 5

Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi. Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER