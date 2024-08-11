PKK’lı teröristlerce 7 önce şehit edilen Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül, ölümünün 7’nci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

PKK’lı teröristlerce 7 önce şehit edilen Eren Bülbül mezarı başında anıldı - 1

Maçka’da 11 Ağustos 2017 günü PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın.” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Bülbül’ün ölümünün üzerinden 7 yıl geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

PKK’lı teröristlerce 7 önce şehit edilen Eren Bülbül mezarı başında anıldı - 2

Şehit Eren Bülbül için ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

PKK’lı teröristlerce 7 önce şehit edilen Eren Bülbül mezarı başında anıldı - 3

Anma törenine Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, jandarma personeli ve Eren’in annesi Ayşe Bülbül katıldı.

PKK’lı teröristlerce 7 önce şehit edilen Eren Bülbül mezarı başında anıldı - 4

Anma töreninde dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

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