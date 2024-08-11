PKK’lı teröristlerce 7 önce şehit edilen Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Maçka’da 11 Ağustos 2017 günü PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın.” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Bülbül’ün ölümünün üzerinden 7 yıl geçti.