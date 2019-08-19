PKK'ya karşı "Kıran" operasyonu

1 Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

2 İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

3 Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden operasyon kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı bölgesi kırsalında tespit edilen mağara ve sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, ‪4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 bixi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

4 Operasyona, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da katıldı.

5 JANDARMA GENEL KOMUTANI ÇETİN'DEN DENETLEME

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde denetlemelerde bulundu.

6 Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde birlikleri denetleyen Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için Hakkari Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın yanında bulunduklarını söyledi.

7 "Operasyonun üçüncü günü sona ermek üzere. Üç günden beri arkadaşlarımız 2 bin 500, 3 bin rakıma yakın bu sarp dağlarda ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, halkımızın, vatandaşımızın huzuru için canla başla çalışıyor." diyen Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

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