Plajda taciz iddiası: Meydan dayağı yedi, gözaltına alındı!

Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana geldi. Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki gösterdiği H.K, çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.