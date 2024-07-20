Plajda taciz iddiası: Meydan dayağı yedi, gözaltına alındı!

Bartın’ın Amasra ilçesindeki plajda bir kadını taciz ettiği öne sürülen H.K. (50), çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, polis tarafından gözaltına alınan H.K., 2,2 promil alkollü çıktı.

Plajda taciz iddiası: Meydan dayağı yedi, gözaltına alındı! - 1

Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana geldi. Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki gösterdiği H.K, çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Plajda taciz iddiası: Meydan dayağı yedi, gözaltına alındı! - 2

Hafif yaralanan H.K., götürüldüğü Amasra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, suçlamaları reddeden H.K.’nin yapılan kontrollerinde 2,2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Plajda taciz iddiası: Meydan dayağı yedi, gözaltına alındı! - 3

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K’ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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