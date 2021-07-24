Plajda tekme- tokat kavga

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.

DHA 24.07.2021 - 12:33

Plajda tekme- tokat kavga - 1
Marmaris'te Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, "İçeceksen adam gibi iç" diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Plajda tekme- tokat kavga - 2
Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, 'Defol git' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi.
Plajda tekme- tokat kavga - 3
Neye uğradığını şaşıran erkek ise sinirini çevredeki hasır şemsiyeler ve plastik dubalara vurup, hasar vererek çıkardı.
Plajda tekme- tokat kavga - 4
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada çıktıkları sahil yolunda da kavga etmeyi sürdüren taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı.
Plajda tekme- tokat kavga - 5
Aldığı darbeler nedeniyle adamın yüzünde şişlik oluşurken, kadının ise sadece saçlarının dağıldığı görüldü.
Plajda tekme- tokat kavga - 6
Plajda tekme- tokat kavga - 7

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