Plajda tekme- tokat kavga

Marmaris'te Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, "İçeceksen adam gibi iç" diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, 'Defol git' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada çıktıkları sahil yolunda da kavga etmeyi sürdüren taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı.