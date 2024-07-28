Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler

Antalya'da denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin lira talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen zanlılar gözaltına alındı.

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler - 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park girişinde saat 10.30 sıralarında kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin lira isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasındaki tartışma büyüdü.

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Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler - 2

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi.

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler - 3

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler - 4

Polise direnmeyi sürdüren 5 kişi, takviye ekiplerin gelmesiyle biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Polis, 5 kişinin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca, olayın yaşandığı bölgede ve kayaların arasında bir süre arama yaptı ancak sonuç elde edemedi.

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler - 5

Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri ise aramaya rağmen bulamadı.

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler - 6

BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ, YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

Diğer yandan kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü.

Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler - 7

Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.

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