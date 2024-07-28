Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler
Antalya'da denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin lira talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen zanlılar gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park girişinde saat 10.30 sıralarında kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin lira isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasındaki tartışma büyüdü.