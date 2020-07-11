Plajlarda hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunda plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte çok sayıda İstanbullu Şile'ye akın etti. Havanın da sıcak olmasıyla birlikte Şile plajlarını dolduran vatandaşlar denize girip, şezlonglarda güneşlendi. Açık ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğuna uyulmadığı görülürken, şezlonglarda güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Şile Ayazma plajında yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nı da hafta sonu tercih eden tatilciler, denize girip, güneşlendi. Şile gibi bu kalabalık plajda da kuralların ihlal edildiği gözlendi.

DHA 11.07.2020 - 16:26

Plajlarda hafta sonu yoğunluğu - 1

"MASKEMİZ YOK AMA GÖZLÜĞÜMÜZ VE ŞAPKAMIZ VAR"

Arkadaşlarıyla birlikte Şile'ye gelen Alkan Uçkar, "Su harika, insanlar nezih. Corona virüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok. Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz. Bunlar corona virüsten korumuyor ama takdiri ilahi Allah'ındır. Corona virüs olmasak iyi olur ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibarıyla geldik. Çocuklarımız denize girelim diye ısrarcı oldu. İnşallah ciddi anlamda bir vaka ile karşı karşıya kalmayız" şeklinde konuştu. 



Plajlarda hafta sonu yoğunluğu - 2
"SOSYAL MESAFEYE UYULMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Ailesiyle plaja gelen Özkan Küçük, "Biraz corona virüsten dolayı insanlarımız bunalmıştı. Birazcık da tatil ihtiyacımız var. Tabii sosyal mesafe noktasında sıkıntılarımız var. Sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz. Normalde deniz dışında maske takmam lazım ama biraz riayet etmediğimiz oluyor. Endişelerimiz vardı ama zamanla biraz azaldı. Bu vaka sayılarının düşmesi, vefat edenlerin sayısının azalması herhalde bizi biraz rahatlattı. Bu açıdan kendimize özeleştiri yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.
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Karamürsel'in mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı, hafta sonunu geçirmek isteyen tatilcilerle doldu. Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı kişiler, plaj boyunca yeşil alanlarda piknik yaptı.


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Plajda corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmadığı da gözlendi. Arkadaşıyla beraber hava sıcak olduğu için plaja geldiğini söyleyen İlkay Koç, “Önceden buraya geldiğimizde burası bu kadar temiz değildi. Şu an yaşanan kalabalıktan fark edebilirsiniz bunu. Bu kadar kullanım alanı da geniş değildi. İlk geldiğimiz zamanlarda herkes bir alanda sıkışıyordu. Şu an gayet temiz bir şekilde gelip bir tatil beldesi gibi eğlenebiliyorsunuz. Dışarıdan da çok fazla insan geliyor buraya, hafta sonu kafa dinlemeye geliyorlar. Biz de sabah kalktığımız zaman gelip denize girdik, keyif yapıyorduk burada" dedi.

İşte Şile ve Kocaeli'nin plajlarından yansıyan kareler...
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