Plajlarda hafta sonu yoğunluğu

"MASKEMİZ YOK AMA GÖZLÜĞÜMÜZ VE ŞAPKAMIZ VAR"

Arkadaşlarıyla birlikte Şile'ye gelen Alkan Uçkar, "Su harika, insanlar nezih. Corona virüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok. Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz. Bunlar corona virüsten korumuyor ama takdiri ilahi Allah'ındır. Corona virüs olmasak iyi olur ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibarıyla geldik. Çocuklarımız denize girelim diye ısrarcı oldu. İnşallah ciddi anlamda bir vaka ile karşı karşıya kalmayız" şeklinde konuştu.