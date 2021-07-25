Planktonlar İzmit Körfezi’ni turkuaz rengine döndürdü

Körfezin belirli aralıklarla mavi renkten turkuaz renge döndüğünü söyleyen Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, "İzmit Körfezi’nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi var. Bulundukları yerden dalga hareketi ile yer değiştiren deniz canlıları olarak bilinen çok küçük boyutlarda olan ve denizde yaşamlarını sürdüren canlıların besin kaynağı olarak bilinen planktondan kaynaklanan bir renk değişimi olduğunu düşünüyoruz” dedi.