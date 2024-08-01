Plansız yapılaşmanın sonucu: Yeşil alanla bina çatısı arasında sıcaklık farklı 25 derece
Şehirlerdeki plansız yapılaşma ile yeşil alanların yok edilmesi sonucu "kentsel ısı adası"nın etkisinin artmasına neden oluyor. Uzmanlar, kentte yapılaşmanın, nüfusun, enerji tüketiminin yoğun olduğu alanlarda "kentsel ısı adası etkisinin daha fazla görüldüğünü belirtiyor. Yapılan araştırmaya göre, bir yeşil alan ile bir bina çatısı arasında neredeyse 25 derecelik sıcaklık farkı gözlendi.
Kentlerde plansız yapılaşma ile yeşil alanın azalması, betonun, asfaltın artması, yüksek binaların yapılması, "kentsel ısı adası"nın oluşmasına ve etkisinin artmasına neden oluyor.