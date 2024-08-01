Plansız yapılaşmanın sonucu: Yeşil alanla bina çatısı arasında sıcaklık farklı 25 derece

"KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREN YAPILARDA DOĞRU MALZEME SEÇİLMELİ"

Kentsel ısı adalarını tespit etmenin çok sayıda yönteminin olduğunu belirten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı öğretim görevlisi Gökçe Gönüllü Sütçüoğlu ise "Şu an literatürde en çok kullanılan yöntem, uydu görüntüleri üzerinden uzaktan algılamayla yapılan çalışmalar ile dron aracılığıyla termal kamera görüntüleriyle ısı adalarının tespitine ilişkin çalışmalar. Buna ek olarak yersel ölçümlerle yapılan yöntemleri kullanıyoruz. Termal kameralardan alınan verilerin işlenmesiyle kentteki sıcak bölgeler ortaya çıkıyor. Kentsel ısı adasının önüne geçilmesi için imar planlarında doğru alan dağılımının sağlanması gerekiyor. Ayrıca yeşil alanın yanında bulunan diğer fonksiyonun ne olduğu da önemli. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak gerekiyor ancak geç kalmış durumdayız. Çünkü kentlerimiz neredeyse tamamen yapılaşmış durumda. İzmir'de Alsancak ve Karşıyaka sahilleri yüksek katlı binalarla adeta bir beton duvar gibi örülmüş. Yıkıp yerine daha az katlıları yapmak çok büyük bir maliyet oluşturduğu için burada yapılabilecek şeyler, kentsel dönüşüme giren yapılarda doğru malzeme seçimi ya da yeşil çatı uygulamaları. Bu durumda bir nebze de olsa sıcaklığı düşürebiliriz." diye konuştu.