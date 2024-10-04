Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı
Tekirdağ'da ev eşyası satan mağazada çalışan 33 yaşındaki E.U., platonik aşk beslediği F.Ö. ile yanında bulunan Barkın Perçin'i tabancayla vurdu. Perçin yaşamını yitirirken, olayın ardından mağazaya dönen E.U., 2 iş arkadaşını daha yaraladı. Saldırganın teslim olurken yere attığı tabancanın ateş almasıyla da 1 polis memuru ayağından vuruldu.
Tekirdağ'da platonik bir aşk cinayete dönüştü.
Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde 3 Ekim'de saat 12.30 sıralarında ev eşyası satan bir mağazada çalışan E.U., iddiaya göre, aynı mağazada çalıştığı ve platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki bir çay ocağı önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü.