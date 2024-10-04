Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı

Tekirdağ'da ev eşyası satan mağazada çalışan 33 yaşındaki E.U., platonik aşk beslediği F.Ö. ile yanında bulunan Barkın Perçin'i tabancayla vurdu. Perçin yaşamını yitirirken, olayın ardından mağazaya dönen E.U., 2 iş arkadaşını daha yaraladı. Saldırganın teslim olurken yere attığı tabancanın ateş almasıyla da 1 polis memuru ayağından vuruldu.

Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı - 1

Tekirdağ'da platonik bir aşk cinayete dönüştü.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde 3 Ekim'de saat 12.30 sıralarında ev eşyası satan bir mağazada çalışan E.U., iddiaya göre, aynı mağazada çalıştığı ve platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki bir çay ocağı önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü.

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Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı - 2

E.U., taburede oturup çay içen F.Ö. ile Barkın Perçin'in yanlarına giderek üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş etti. F.Ö. ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. E.U., elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurarak yaraladı.

Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı - 3

E.U., daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Barkın Perçin'in başına isabet edenle kurşunla öldüğünü tespit etti. Yaralılar, F.Ö., N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.Ö.'nün ameliyatı alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı - 4

Polis ekipleri kaçan E.U.'yu yakalamak için kapsamlı operasyon başlattı. Ekipler, çevre yolunda E.U.'nun kullandığı aracı durdurup, üzerindeki tabancayı atmasını istedi. İddiaya göre, E.U.'nun, yere attığı tabancanın ateş alması sonucu polis memuru ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu hafif olan polis memuru da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan E.U. ise emniyete götürüldü.

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