Playstation ve cep telefonunda indirim haberini alan koştu. Metrelerce uzunlukta 9 saat beklediler
28.12.2025 10:14
DHA
Denizli'de açılışa özel Playstation ve cep telefonunda indirim yapacağını duyuran bir zincir market izdihama neden oldu. Vatandaşlar kuyrukta 9 saat bekledi.
Denizli'nin merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı.
Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk bin kişiye bin TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması izdihama neden oldu.
Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi.
Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar markete akın etti.