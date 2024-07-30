PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımında son durum

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)’na başvurularda süreç sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim - öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Peki, 2024 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımında son durum - 1

PMYO başvuru tarihi ve taban puanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleştiriliyor. Şimdi gözler 2024 PMYO başvuru sonuçlarında. İşte, 2024 PMYO başvurularında son gelişmeler...

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PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımında son durum - 2

PMYO POLİS ALIMI İLANI YAYIMLANDI


Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımının detayları belli oldu.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.

PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımında son durum - 3

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yaptı.

Başvuruların sonuçlarına dair ise henüz bilgiler netleşmedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımında son durum - 4

POLİSLİK SINAVLARI NE ZAMAN?


2024 yılı PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına dair tarih bilgisi Polis Akademisi tarafından ilan edilecek.

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