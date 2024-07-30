PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımında son durum
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)’na başvurularda süreç sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim - öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Peki, 2024 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
PMYO başvuru tarihi ve taban puanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleştiriliyor. Şimdi gözler 2024 PMYO başvuru sonuçlarında. İşte, 2024 PMYO başvurularında son gelişmeler...