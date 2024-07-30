PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımında son durum

PMYO başvuru tarihi ve taban puanları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleştiriliyor. Şimdi gözler 2024 PMYO başvuru sonuçlarında. İşte, 2024 PMYO başvurularında son gelişmeler...