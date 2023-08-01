PMYO başvuruları 2023: PMYO başvuruları nasıl yapılır, polislik sınavı ne zaman? 2 bin 500 kişi alınacak
Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte başladı. Polislik için eğitilecek 2 bin 500 kişinin alımını yapacağını açıklayan EGM, 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alınacağını duyurdu. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular başladı. Peki, 2023 PMYO başvuruları nasıl yapılır, polislik sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Peki PMYO başvuruları nasıl yapılır?