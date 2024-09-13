PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı: PMYO mülakatları ne zaman?

PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada; "2024 Yılı PMYO Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır." denildi. PMYO mülakat tarihleri ve yerleri online sistem üzerinden öğrenilebilecek.

PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı: PMYO mülakatları ne zaman? - 1

PMYO mülakat tarihleri ve yerleri  açıklandı.https://www.pa.edu.tr/duyuru ekranında yapılan açıklamada; "Yapılan yazılı açıklamada; "2024 Yılı PMYO Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı: PMYO mülakatları ne zaman? - 2

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına  katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı: PMYO mülakatları ne zaman? - 3

Yapılan duyuruda; "2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı: PMYO mülakatları ne zaman? - 4

İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır." denildi.

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