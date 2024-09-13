PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı: PMYO mülakatları ne zaman?
PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada; "2024 Yılı PMYO Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır." denildi. PMYO mülakat tarihleri ve yerleri online sistem üzerinden öğrenilebilecek.
PMYO mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı.https://www.pa.edu.tr/duyuru ekranında yapılan açıklamada; "Yapılan yazılı açıklamada; "2024 Yılı PMYO Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır." denildi.