PMYO parkur sınavı tarihi 2025: PMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılır?
2025 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) parkur sınavı tarihleri, başvuru sürecini tamamlayan binlerce polis adayı tarafından merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen PMYO parkur sınavı, fiziki yeterlilik değerlendirmelerinin en önemli aşamasını oluşturuyor. Bu sınav, adayların spor yeteneklerini, dayanıklılık seviyelerini ve refleks hızlarını ölçerek polislik mesleğine uygunluklarını belirliyor. Peki, PMYO parkur sınavı ne zaman?
PMYO parkur sınavında başarılı olan adaylar, sonraki aşama olan sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasına katılmaya hak kazanır. Tüm aşamaları geçen adaylar ise Polis Meslek Yüksekokulu’na kayıt hakkı kazanır. Peki, 2025 PMYO parkur sınavı ne zaman?