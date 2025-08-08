PMYO parkur sınavı tarihi 2025: PMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılır?

2025 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) parkur sınavı tarihleri, başvuru sürecini tamamlayan binlerce polis adayı tarafından merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen PMYO parkur sınavı, fiziki yeterlilik değerlendirmelerinin en önemli aşamasını oluşturuyor. Bu sınav, adayların spor yeteneklerini, dayanıklılık seviyelerini ve refleks hızlarını ölçerek polislik mesleğine uygunluklarını belirliyor. Peki, PMYO parkur sınavı ne zaman?

PMYO parkur sınavı tarihi 2025: PMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılır?

PMYO parkur sınavında başarılı olan adaylar, sonraki aşama olan sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasına katılmaya hak kazanır. Tüm aşamaları geçen adaylar ise Polis Meslek Yüksekokulu’na kayıt hakkı kazanır. Peki, 2025 PMYO parkur sınavı ne zaman?

PMYO parkur sınavı tarihi 2025: PMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılır?

PMYO 2025 PARKUR SINAVI NE ZAMAN?

PMYO parkur sınavlarının kesin tarihleri EGM tarafından yayımlanacak resmi duyuruyla netleşecek. Geçmiş yıllara bakıldığında, parkur sınavlarının genellikle yaz aylarında yapılan ön sağlık kontrollerinden sonra, Eylül – Ekim ayları içerisinde gerçekleştirildiği görülüyor. Bu nedenle 2025 PMYO parkur sınavlarının da benzer bir takvimde yapılması bekleniyor.

PMYO parkur sınavı tarihi 2025: PMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılır?

PMYO PARKUR SINAVI NASIL YAPILIR?

Parkur sınavı, belirlenmiş bir süre içinde tamamlanması gereken farklı etaplardan oluşur. Genellikle aşağıdaki aşamaları içerir:

Denge aletinden geçiş

Engel atlama

Slalom koşu

Lastik içinden geçiş

Ağırlık taşıma

Bitiriş koşusu

Adaylar, parkuru belirlenen süre sınırları içinde hatasız tamamlamak zorundadır. Süre sınırını aşan ya da etaplarda hata yapan adaylar elenebilir.

