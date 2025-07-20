PMYO taban puanı ve kontenjanı (2025 YKS): 2025 Polislik için TYT'den kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi?
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokullarını tercih etmek isteyen öğrenciler, taban puanı ve kontenjan sayısını araştırıyor. 2025 YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da duyurulmasıyla 2 yıl eğitim süreci olan PMYO'da öne çıktı. Polis olma hayali olanlar, PMYO tercihinde bulunup, olumlu olması halinde ikinci bir sınav aşamasına davet edilecek. Peki, polislik kaç puanla alır, PMYO 2025 taban puanı kaç?
Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olan öğrencilere 2 yıllık ön lisans diploması verilir. PMYO'lar YKS TYT puanı ile aday kabul eder. 2 yıllık eğitim ardından polis adayları emniyet teşkilatında görev alabilir. ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla PMYO taban puanı ve kontenjan sayısı araştırılmaya başlandı. Peki, PMYO TYT kaç puanla alır? İşte, polislik kontenjanı...