PMYO taban puanı ve kontenjanı (2025 YKS): 2025 Polislik için TYT'den kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokullarını tercih etmek isteyen öğrenciler, taban puanı ve kontenjan sayısını araştırıyor. 2025 YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da duyurulmasıyla 2 yıl eğitim süreci olan PMYO'da öne çıktı. Polis olma hayali olanlar, PMYO tercihinde bulunup, olumlu olması halinde ikinci bir sınav aşamasına davet edilecek. Peki, polislik kaç puanla alır, PMYO 2025 taban puanı kaç?

PMYO taban puanı ve kontenjanı (2025 YKS): 2025 Polislik için TYT'den kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi? - 1

Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olan öğrencilere 2 yıllık ön lisans diploması verilir. PMYO'lar YKS TYT puanı ile aday kabul eder. 2 yıllık eğitim ardından polis adayları emniyet teşkilatında görev alabilir. ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla PMYO taban puanı ve kontenjan sayısı araştırılmaya başlandı. Peki, PMYO TYT kaç puanla alır? İşte, polislik kontenjanı...

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PMYO taban puanı ve kontenjanı (2025 YKS): 2025 Polislik için TYT'den kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi? - 2

PMYO TABAN PUANI KAÇ, BELLİ Mİ?

2025 yılına dair PMYO taban puanı henüz açıklanmadı. Ancak Temmuz ayı bitmeden kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih kılavuzu da 22 Temmuz'da ilan edilmişti.

2024 PMYO için YKS TYT'den 250 ham taban puan ve üzeri alınması gerekiyordu. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

PMYO taban puanı ve kontenjanı (2025 YKS): 2025 Polislik için TYT'den kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi? - 3

PMYO KONTENJAN

Polislik kontenjanları geçtiğimiz sene (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday şeklindeydi. Bu sene de yaklaşık aynı rakamların duyurulması bekleniyor.

PMYO taban puanı ve kontenjanı (2025 YKS): 2025 Polislik için TYT'den kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi? - 4

Adaylar başvuru yaptıktan sonra, sürecin olumlu olması halinde Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı aşamalarına çağırılacak.

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