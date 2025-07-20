PMYO taban puanı ve kontenjanı (2025 YKS): 2025 Polislik için TYT'den kaç puan gerekir? PMYO taban puanı belli mi?

PMYO TABAN PUANI KAÇ, BELLİ Mİ?

2025 yılına dair PMYO taban puanı henüz açıklanmadı. Ancak Temmuz ayı bitmeden kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih kılavuzu da 22 Temmuz'da ilan edilmişti.



2024 PMYO için YKS TYT'den 250 ham taban puan ve üzeri alınması gerekiyordu. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.