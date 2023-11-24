Polat ailesine operasyonda muhasebeciye tutuklama istemi (Engin Polat'ın muhasebecisi Gökay Bekar gözaltında)
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklandığı kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Berkay, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar gözaltına alınarak Anadolu Adliyesi’ne getirildi.Bekar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.