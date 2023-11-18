Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı: "Yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır"

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ahmet Gün geçtiğimiz günlerde savcıya ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki aşamalarda savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı.