Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?
Milyonlarca liralık kara parayı aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin kurduğu sistemin bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Mali polis kayıtlarına göre Polat'lar, tasfiye halindeki çalışanı bulunmayan şirketleri kullanarak para transferi yapmaya başladı. Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler kurdu ve gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda faturalar kesti. Polat'ların, sadece MİLDA gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına rağmen, 2 bin 659 TL vergi ödemeleri bile, sahte fatura işinde çok önemli bir operasyon yürüttüklerini gösteriyor. Telefon kayıtlarına göre, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da sahte fatura dolandırıcılığına karışmış.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın sorgu tutanaklarını ortaya çıktı. DW Türkçe'de yer alan habere göre, Polat çifti ve aile üyeleri büyük bir kara para aklama sistemi kurdu. DW'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu tutanaklarına dayandırdığı haberinden, mali polisin Polat ailesinin bütün para trafiğini ayrıntılı olarak incelediği anlaşılıyor.