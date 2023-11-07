Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?

SAHTE FATURA İÇİN ŞİRKET KURULDU

Buna göre, Rise and Shine adlı şirket tasfiye halinde olan ve kayıtlarda SGK'lı çalışanı bulunmayan Fekpen Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi'nden toplamda 160 milyon TL'lik "sahte fatura" aldı. Mali Şube polislerine göre bu üç şirket sahte belge düzenleme amacıyla kuruldu ve şirketler arasında gerçek bir mal alış ve satışı olmadı.



Polislerin sorusu üzerine Engin Polat, firmalar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, aralarında ticari bir ilişki de bulunmadığını savundu.