Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait şirketlere mahkeme kararı doğrultusunda kayyum atandı. Peki Polat çiftinin hakkında neler biliyoruz? İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığıyla başlayan cezaevinde sonlanan süreçte Polat çifti hangi şirketleri kurdu? İşte "Polat Hanedanlığı" hakkında MASAK Mali Analiz raporuyla ortaya çıkan gerçekler.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Çift, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra soruşturmaları tamamlanarak cezaevine gönderilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 2

Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanması talep edilmiş ve 6 Kasım'da mahkeme tarafından şirketlere kayyum atanmasına karar verilmişti. 

Bu kararın ardından TMSF tarafından, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 3

DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ

Engin Polat SGK kayıtlarına göre 2016 yılına kadar beden işçisi olarak çalışırken, 2007 yılında evlendiği eşi Dilan Polat ise 2017 yılına kadar doğum fotoğrafçılığı yaptı.

Dilan Polat 2017 yılında Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu ve yıllar içerisinde 46 ilde güzellik merkezine ulaştı.

Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu yüzde 50 ortaktı. Sıla Doğu, 2019'da ayrıldı. 2021'de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü.

Dionseps Kozmetik 

Dilan Polat ve Nez Demirhan yarı yarıya ortaktı. Geçen yıl 481.855 TL'lik satış yaptı. Vergi vermedi.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 4

DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi 

Engin Polat tarafından 2021'de kuruldu. Ertesi yıl kardeşi Alper Kürşat Polat'a devretti.

DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü.

Baba Sezgin Polat, şirket hesaplarında yetkiliydi.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 5

D Polat Esteki Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin Manisa şubesinin sahibi olan Dr. Yeşim Altınkalem Dalkıran tarafından, Polatların ‘ricası' üzerine, işin başında doktor bulunması zorunluluğundan ötürü 2021'de kuruldu.

Engin Polat, şirket yöneticisi.


Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Dilan ve Engin Polat tarafından 2022'de kuruldu. Yöneticisi Engin Polat.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 6

Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi

Sezgin Polat tarafından 2019'da kuruldu.

Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok.


NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 7

Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi 

Alper Kürşat Polat tarafından 2022'de kuruldu.


Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Sinem Sıla Doğu tarafından 2020'de kuruldu.

Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi 

Sinem Sıla Doğu tarafından 2023'te kuruldu.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 8

Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi.

Sinem Sıla Doğu tarafından 2019'da kuruldu.


Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Can Doğu tarafından 28 Eylül 2023'te kuruldu.

DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Anneanne Zehra Yılmaz adına 2022'de kuruldu.


Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi 

Nilgül Yılmaz adına 2022'de kuruldu. Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında sahte belge düzenleme ve ibraz etmeme hususlarında olumsuz tespitler var.

Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol - 9

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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