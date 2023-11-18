Polat çifti hakkında ne biliyoruz?: İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığından hanedanlığa giden yol
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait şirketlere mahkeme kararı doğrultusunda kayyum atandı. Peki Polat çiftinin hakkında neler biliyoruz? İnşaat işçiliği ve doğum fotoğrafçılığıyla başlayan cezaevinde sonlanan süreçte Polat çifti hangi şirketleri kurdu? İşte "Polat Hanedanlığı" hakkında MASAK Mali Analiz raporuyla ortaya çıkan gerçekler.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Çift, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra soruşturmaları tamamlanarak cezaevine gönderilmişti.