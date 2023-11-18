Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava
Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 10 günden fazladır cezaevinde olan Engin Polat'ın hakkında bir de yaralama davası olduğu ortaya çıktı. Polat çiftinin güzellik merkezinde bir müşterinin bölgesel zayıflama işlemi yaptırıp bacağında birinci derece yanık oluşmasıyla davacı olduğu öğrenildi. Mağdur kadın, Engin Polat ve uygulamayı yapan çalışan hakkında "taksirle yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.