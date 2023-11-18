Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava

Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 10 günden fazladır cezaevinde olan Engin Polat'ın hakkında bir de yaralama davası olduğu ortaya çıktı. Polat çiftinin güzellik merkezinde bir müşterinin bölgesel zayıflama işlemi yaptırıp bacağında birinci derece yanık oluşmasıyla davacı olduğu öğrenildi. Mağdur kadın, Engin Polat ve uygulamayı yapan çalışan hakkında "taksirle yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 1

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 2

Polat çifti hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Şeyma E., Dilan Polat Ataşehir Poliklinik Merkezi'ne 8 ay boyunca bölgesel zayıflama için gitti. Rasping adlı yöntemle vücuduna ısı vererek zayıflaması amaçlanan genç kadın, geçen yıl haziran ayında girdiği seans sonrasında vücudunda yanıklar oluşturuğunu gördü.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 3
Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 4

Şeyma E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da dönüş alamadığını öne sürdü. Mağdur kadın, bir şikayet sitesine ihbar yapınca güzellik merkezi kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 5

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan Esmanur Alanyurt'tan hem de merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşlemi uygulayan Esmanur Alanyurt, ihmali olmadığını ve şikayetçinin işlemden sonra memnun ayrıldığını belirtti.
Engin Polat ise müşterinin alerjik reaksiyon gösterdiğini belirterek suçu genç kadında bulurken "Duş almış, kıyafet sürtünmesinden olmuş olabilir." dedi. Suçlamaları kabul etmedi.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 6

BİLİRKİŞİDEN "ŞÜPHELİLER KUSURLU" RAPORU

Savcılık kusur olup olmadığı noktasında bilirkişiden rapor aldırdı.

Güzellik uzmanı bilirkişi hazırladığı raporunda, 50 derecelik ısı verilerek işlemin uygulandığı ve yanıkların oluştuğunu belirtti.

İşlem yapanın uygulama esnasında aynı bölgeyi fazla ısıya maruz bırakmasının deride yanığa neden olacağını kaydeden bilirkişi, kişiye işlemden sonra yapıp yapmaması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yazısı imzalatılması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle şüphelilerin kusurlu olduklarını bildirdi.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 7

"TEDBİR ALMAYIP YARALADILAR"

Bunun üzerine savcılık, şüphelilerin gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiklerini belirtti.

Engin Polat ve Esmanur Alanyurt hakkında "taksirle yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 8

"MÜVEKKİLİMİ KARALAYIP HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEYE ÇALIYOR"

Basit yargılama usulüyle görülen davaya Engin Polat'ın avukatı savunma dilekçesi gönderdi.

Rasping cihazının üretimini Polat'ın yaptığını, bu cihazı Asya ve Avrupa pazarına satarak ülkesine ciddi dövizler kazandırdığını ve dolayısıyla kullanımının iyi bilindiğini öne sürdü.

Suçun adeta mağdur kadına atıldığı dilekçede, "Markanın tanınırlığını bilen birçok müşteri bu şekilde karalama yaparak müvekkile ait iş yerinin hak ettiği parayı geri iade etmesine sebebiyet vermektedir. Gerçekten yanmış olsaydı acı hisseder ve durumu hemen orada beyan ederdi. Müvekkile ait iş yeri tanınır bir marka olduğundan birçok müşteri bu şekilde durumlara başvurmakta ve karşılığında müvekkilden haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır." dedi.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 9

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 10

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Polat çiftinin güzellik merkezinde bölgesel zayıflama skandalı | Engin Polat'a "taksirle yaralama" suçundan dava - 11

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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