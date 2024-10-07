Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar
Engin-Dilan Polat çiftinin, park yeri nedeniyle çıkan tartışmada komşularını dövdüğü gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı. Dilan Polat beraat ederken, eşi Engin Polat 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ve Engin Polat'ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.
Komşularıyla mahkemelik olan Dilan-Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar Engin ve Dilan Polat, "hakaret", "tehdit", "basit yaralama" suçlarından beraat etti. Engin Polat, "birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal" suçundan ise 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.