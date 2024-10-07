Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar

"TARAFLAR UZLAŞTI"

Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını belirterek "Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz." dedi. Sanık avukatı ise, Dilan Polat’ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamadığını savunarak "Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz." diye konuştu.