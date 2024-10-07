Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar

Engin-Dilan Polat çiftinin, park yeri nedeniyle çıkan tartışmada komşularını dövdüğü gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı. Dilan Polat beraat ederken, eşi Engin Polat 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ve Engin Polat'ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 1

Komşularıyla mahkemelik olan Dilan-Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar Engin ve Dilan Polat, "hakaret", "tehdit", "basit yaralama" suçlarından beraat etti. Engin Polat, "birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal" suçundan ise 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

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Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 2

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, 2 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde komşularıyla park yeri nedeniyle kavga etti. Kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi oldu.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 3

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında "hakaret", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise "hakaret", "basit yaralama", "tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 4

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 5

"TARAFLAR UZLAŞTI"

Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını belirterek "Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz." dedi. Sanık avukatı ise, Dilan Polat’ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamadığını savunarak "Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz." diye konuştu.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 6

DİLAN POLAT'A BERAAT, ENGİN POLAT'A HAPİS CEZASI

Mahkeme, müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Engin Polat’ın "birden fazla kişiyle tehdit" suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat’ın ise "tehdit" suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 7

Mahkeme, sanık Engin Polat'ı "birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal" suçundan ise 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 8

Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat'ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.

Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar - 9
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