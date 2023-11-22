Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mali müşavir Zümrüt Yerebakan itiraflarda bulundu. Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını iddia ederken paranın gayrimenkul üzerinden aklandığını da dile getirdi. Yerebakan, Polat ailesinin gayrimenkul alarak para aklama çalıştığını, itirafçı olmaya çalışan muhasebeci Ahmet Gün'ün komisyon karşılığı çek kestiğini ve paranın yine Polat ailesine döndüğünü açık bir dille anlattı. Mali Müşavirin verdiği bilgiye göre, soruşturma başlayınca Polat ailesi, herkese nasıl ifade vereceğini yazılı metin olarak verdi.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 1

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

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Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 2

Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 3

İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 4

"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar." ifadelerini kullanan Yerebakan, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." dedi.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 5

"PARA GAYRİMENKUL ÜZERİNDEN AKLANIRDI"

Mali müşavir, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade etti.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 6

Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu." iddilarında bulundu.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 7

Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadelerin yazılı olarak hazırlandığını dile getiren Yerebakan, "Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler." dedi.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 8

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Polat'ın mali müşaviri her şeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar - 9

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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