Polatlar davasında karar çıktı: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi?

Türkiye gündemindeki yerini uzun süredir koruyan Polatlar davası görüldü. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada verilen karar sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Polatlar davası ne oldu? Engin Polat tahliye mi edildi?

Polatlar davasında karar çıktı: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? - 1

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği dava sonuçlandı.

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Polatlar davasında karar çıktı: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? - 2

ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edildi.

Polatlar davasında karar çıktı: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? - 3

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Polatlar davasında karar çıktı: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? - 4

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

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