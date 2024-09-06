Polatlar davasında karar çıktı: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi?
Türkiye gündemindeki yerini uzun süredir koruyan Polatlar davası görüldü. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada verilen karar sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Polatlar davası ne oldu? Engin Polat tahliye mi edildi?
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği dava sonuçlandı.