Polatlar davasında karar çıktı: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi?

ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edildi.