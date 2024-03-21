Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye başkanı kimdir? Polatlı Belediye başkan adayları
Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye Başkanı kimdir? Polatlı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Polatlı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Polatlı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları..
POLATLI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Mamak Belediyesini 39.376 alınan oy ve %56.32 oy oranı ile MHP Parti adayı Mürsel Yıldızkaya kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %56.32
- CHP %38.35
- DP %1.54
- HDP %1.21
- BBP %1.16
- Saadet Partisi %0.96
- Diğer %0.46