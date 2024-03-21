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Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye başkanı kimdir? Polatlı Belediye başkan adayları

Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye Başkanı kimdir? Polatlı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Polatlı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Polatlı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları..

Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye başkanı kimdir? Polatlı Belediye başkan adayları - 1

POLATLI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Mamak Belediyesini 39.376 alınan oy ve %56.32 oy oranı ile MHP Parti adayı Mürsel Yıldızkaya kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %56.32
  • CHP %38.35
  • DP %1.54
  • HDP %1.21
  • BBP %1.16
  • Saadet Partisi %0.96
  • Diğer %0.46

TÜRKİYE HABERLERİ

Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye başkanı kimdir? Polatlı Belediye başkan adayları - 2

POLATLI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Polatlı Belediyesi Başkanı  Mürsel Yıldızkaya Kimdir?

1968 yılında Beypazarı'nda dünyaya gelen Mürsel Yıldızkaya, ortaokul eğitimini Polatlı İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Liseyi Polatlı Endüstri Meslek Lisesi'nde bitiren Mürsel Yıldızkaya, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. 1995-96 yılları arasında Polatlı Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü.

1996 yılında Şabanözü İlköğretim Okulu'nda öğretmenliğe başlayan Mürsel Yıldızkaya, Polatlı’da Sağlık Meslek, Anadolu ve Ticaret Meslek liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığı görevini yerine getirdi. 2 dönem MHP Polatlı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mürsel Yıldızkaya, 2014 seçimlerinde MHP’den Ankara Polatlı Belediye Başkanı seçildi.

Mürsel Yıldızkaya, evli ve üç çocuk sahibidir.

Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye başkanı kimdir? Polatlı Belediye başkan adayları - 3

POLATLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • YUSUF HAMDEMİR
  • LEVENT ÇAĞLANCI
  • ÇAĞLAYAN ONARAN
  • HÜSEYİN ÖZLÜK
  • ÖZKAN ÇELİK
  • HAKAN TEKERTARLA
  • OGÜN ERATALAY
  • İHSAN BOZGUN
  • TOLUNAY TEZCAN
  • MÜRSEL YILDIZKAYA
  • UĞUR CAN DÜZGÜN
  • ABDULVAHAP KOYUNCU
  • ALİ RIZA KIZILTEPE
  • ŞABAN TEKİN
  • SADIK SERHAT UĞURLU
  • NASUH REŞAT AYAR
  • ALİ GÜLSOY
Polatlı Belediyesi hangi partide? Polatlı Belediye başkanı kimdir? Polatlı Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Kalecik Seçim Sonuçları
Keçiören Seçim Sonuçları
Kızılcahamam Seçim Sonuçları
Mamak Seçim Sonuçları
Nallıhan Seçim Sonuçları
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Pursaklar Seçim Sonuçları
Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları
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