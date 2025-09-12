Poligondan silah ve mermi çaldı: 16 yaşındaki çocuk üç gün sonra yakalandı
Kahramanmaraş’ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan 16 yaşındaki H.E., üçüncü günde özel harekat, dron ve köpek destekli operasyonla yakalandı. Silahların da ele geçirildiği öğrenilirken, şüpheli emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde üç gün önce 16 yaşındaki şüpheli H.E. poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı.
Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı.