Poligondan silah ve mermi çaldı: 16 yaşındaki çocuk üç gün sonra yakalandı

POLİSLER BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

En son Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı.