Poligondan silah ve mermi çaldı: 16 yaşındaki çocuk üç gün sonra yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan 16 yaşındaki H.E., üçüncü günde özel harekat, dron ve köpek destekli operasyonla yakalandı. Silahların da ele geçirildiği öğrenilirken, şüpheli emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde üç gün önce 16 yaşındaki şüpheli H.E. poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı.

SAHA TARAMASI YAPILDI

Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı.

POLİSLER BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

En son Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı.

YAKALANDI

Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

"POLİSE İHBAR ETTİK"

Şüpheli şahsın kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

