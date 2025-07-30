Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuru sonuçları: İGF Komiser Yardımcısı alım sınavı ne zaman?

İGF SINAVLARI NE ZAMAN?

İç Güvenlik Fakültesine öğrenci olarak kabul edilebilmek için adayların sınav aşamasını geçebilmeleri gerekiyor. Sınavlar parkur ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Sınav tarihleri ise Polis Akademisi tarafından ilan edilecek.



Sınava katılacakların 2 bin 150 TL olan ücreti 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından yatırmalılar.