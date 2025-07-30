Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuru sonuçları: İGF Komiser Yardımcısı alım sınavı ne zaman?
Polis Akademisi tarafından İç Güvenlik Fakültesi Dekanlığına komiser yardımcısı olarak yetiştirilmek üzere öğrenci alımı yapılıyor. 400 erkek, 100 kadın ve şehit veya vazife malulü olanların eş, çocukları kontenjanından 40 olmak üzere toplam 540 öğrenci temin edilecek. Adaylar başvurularını 25-29 Temmuz tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden yaptı. Polis Akademisi tarafından İGF komiser yardımcısı alımı başvuru sonuçları açıklandı. Peki, 2025 İGF sınavları ne zaman?
İlk öğrencilerini 2024 yılında alan İç Güvenlik Fakültesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında kapılarını yeni öğrencilerine açıyor. Başvuru sonuçları açıklanan İGF'nin sınav aşamasına 1359 aday katılacak. İç Güvenlik Fakültesi giriş sınavı için adayların 2 bin 150 TL'yi verilen sürede Halk Bankası hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Sınav, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarından oluşuyor. İşte, İGF sınav tarihi hakkında detaylar...