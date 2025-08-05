Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? (Polis alımı başvuru takvimi)
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için yapılacak polis alımı başvurularında sona yaklaşılıyor. Polis olmak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamak zorunda. Peki, polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? Başvuru süreci, adayların belgelerini eksiksiz teslim etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları açısından büyük önem taşıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak alım için başvurular, 2-6 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek gerçekleştirilecek.