Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? (Polis alımı başvuru takvimi)

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için yapılacak polis alımı başvurularında sona yaklaşılıyor. Polis olmak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamak zorunda. Peki, polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? Başvuru süreci, adayların belgelerini eksiksiz teslim etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları açısından büyük önem taşıyor.

Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? (Polis alımı başvuru takvimi) - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak alım için başvurular, 2-6 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek gerçekleştirilecek.

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Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? (Polis alımı başvuru takvimi) - 2

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.


Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? (Polis alımı başvuru takvimi) - 3

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.


Polis alımı başvuruları için son gün ne zaman? (Polis alımı başvuru takvimi) - 4

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

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