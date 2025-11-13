Polis baskınında film gibi an: Klozete döktüler

Yapılan baskınlarda R.B., E.Ö. ve Ş.M. isimli şüpheliler yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirildi.

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerden R.B.'nin silahla tehdit suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.