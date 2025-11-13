Polis baskınında film gibi an: Klozete döktüler
13.11.2025 13:05
İHA
Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Polisin geldiğini gören zehir tacirleri, uyuşturucuyu klozete döktü.
Sakarya'da uyuşturucu baskınında film sahnesini andıran anlar yaşandı.
Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda R.B., E.Ö. ve Ş.M. isimli şüpheliler yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirildi.
Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerden R.B.'nin silahla tehdit suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
UYUŞTURUCUYU KLOZETE DÖKMEYE ÇALIŞTILAR
Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda film sahnelerini aratmayan anlar da yaşandı.