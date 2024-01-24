Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı

YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞÜ TÜNEL KAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri evde olduğunu belirlemesine rağmen içeri girdiklerinde G.D.'yi bulamadı. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada yatak odasında üzeri dolabın çekmecesi ile gizlenen tünel bulundu.