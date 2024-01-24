Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 25 suçtan kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı saklandığı adreste operasyonla yakalandı. Zalının evin içerisinde kömürlüğe geçiş sağlayan bir tünel kazdığı ve burada silah üretip uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 1

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 2

Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, çevresinde önlem aldığı adresi bir süre gözetim altında tuttu. 25 suç kaydı bulunan G.D.'nin adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine eve baskın yapıldı.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 3

YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞÜ TÜNEL KAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri evde olduğunu belirlemesine rağmen içeri girdiklerinde G.D.'yi bulamadı. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada yatak odasında üzeri dolabın çekmecesi ile gizlenen tünel bulundu.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 4

Tünelden geçiş yapan ekipler, dar bir koridorun ardından tünelin kömürlüğe çıktığını belirledi. Kömürlük kapısında yasaklı ırk olan Pitbul cinsi köpeği olduğunu gören polis, veteriner aracılığıyla köpeği etkisiz hale getirdi. Daha sonra da kömürlük kapısından giriş yapan ekipler, G.D.'yi saklanırken yakaladı.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 5

KÖMÜRLÜĞÜ SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Şüpheli G.D.'nin kömürlük kısmını silah üretimi yaptığı atölyeye dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 6

Adreste ve kömürlükte yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 10 farklı boyutlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 farklı çaplarda tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 844 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap, 140 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 bin TL ele geçirildi.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 7

​Operasyon sonrasında gözaltına alınan G.D., emniyete götürüldü. Kasten yaralama, gasp, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu kullanma, ateşli silah bulundurma ve açıktan hırsızlık gibi 25 dosyadan suç kaydı da bulunan G.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı - 8

POLİS GELDİĞİNDE TÜNELDE SAKLANIYORMUŞ

Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.'nin adresine polis geldiğinde kazdığı tünelden geçerek kömürlüğe indiği, polis ekiplerinin kömürlüğe girmesi halinde ise eve çıkarak gizlendiği ortaya çıktı.

DAHA FAZLA GÖSTER