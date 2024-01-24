Polis baskınıyla yakalanan cezaevi firarisinin evine kaçış tüneli kazdığı oraya çıktı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 25 suçtan kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı saklandığı adreste operasyonla yakalandı. Zalının evin içerisinde kömürlüğe geçiş sağlayan bir tünel kazdığı ve burada silah üretip uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.