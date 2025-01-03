Polis, başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası polis maaşları
Polis maaşlarına ocak ayı itibariye yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi polis memurları da ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 2025 zammı sonrası polis maaşları ne kadar oldu?
Polis maaşları, 2025 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.