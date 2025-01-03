Polis, başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası polis maaşları

Polis maaşlarına ocak ayı itibariye yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi polis memurları da ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 2025 zammı sonrası polis maaşları ne kadar oldu?

Polis, başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası polis maaşları - 1

Polis maaşları, 2025 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis, başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası polis maaşları - 2

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.


Polis, başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası polis maaşları - 3

BAŞKOMİSER MAAŞLARI

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62.263 TL


Polis, başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası polis maaşları - 4

POLİS MAAŞLARI

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62.263 TL

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