"Polis çağırın" diye feryat etti. Eşini sokak ortasında dövüp başına silah dayadı
16.12.2025 12:36
DHA
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşine saldıran şüpheli tutuklandı.
Kağıthane'de sokak ortasında kadına şiddet yaşandı.
Olay, geçen günlerde Çağlayan’da meydana geldi.
21 yaşındaki Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Bilal E.'den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü.
Yağmur S.E.’nin arkasından gelen Bilal E., kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.
KADINA SALDIRIP BAŞINA SİLAH DAYADI
Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak saldırmaya başladı.
Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür ve hakaretlerde bulundu.
Kadının "Polis çağırın" diyerek yardım istediği olayda çevredeki vatandaşların müdahale etmesi üzerine şüpheli, silahını çekti.
KAÇTI
Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayın ardından Yağmur S.E., şüpheliden şikayetçi oldu.
Çalışma başlatan polis ekipleri Bilal E.'yi olayda kullandığı silahla yakalandı.
Gözaltına alınan Bilal E., "Kasten yaralama", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "Tehdit-hakaret" suçlarından tutuklandı.