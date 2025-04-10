Polis Günü bugün mü (10 Nisan), ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluşu
Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü her sene 10 Nisan'da kutlanıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Polis Teşkilatı, 1845 yılında kurulmuştur. Görev ve sorumlulukları ise yayımlanan Polis Nizamnamesi belirtmiştir. İşte, Polis Teşkilatı kuruluşu kısaca...
Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yılI, 2025 yılı 10 Nisan'da kutlanıyor. Polis Teşkilatı; Bakanlığa bağlı genel müdürlük, merkezde daire başkanlıkları, il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiş bir yapıdır. 1945'in ardından 1879 da Zaptiye Nezareti kurulmuştur.