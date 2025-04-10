Polis Günü bugün mü (10 Nisan), ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluşu

Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü her sene 10 Nisan'da kutlanıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Polis Teşkilatı, 1845 yılında kurulmuştur. Görev ve sorumlulukları ise yayımlanan Polis Nizamnamesi belirtmiştir. İşte, Polis Teşkilatı kuruluşu kısaca...

Polis Günü bugün mü (10 Nisan), ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluşu - 1

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yılI, 2025 yılı 10 Nisan'da kutlanıyor. Polis Teşkilatı; Bakanlığa bağlı genel müdürlük, merkezde daire başkanlıkları, il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiş bir yapıdır. 1945'in ardından 1879 da Zaptiye Nezareti kurulmuştur.

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Polis Günü bugün mü (10 Nisan), ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluşu - 2

POLİS GÜNÜ NE ZAMAN?

Polis Günü, Polis Teşkilatının kurulduğu 10 Nisan günüdür. Teşkilat, 10 Bisan 1845 yılında temellerini atmıştır. 2025 yılında Polis Teşkilatının 180'ıncı yıl dönümü kutlanıyor.

Polis Günü bugün mü (10 Nisan), ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluşu - 3

POLİS TEŞKİLATI KURULUŞU 

Modern anlamda,Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kuruldu. "POLİS" adıyla kurulan teşkilatın görevleri de yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve yabancı elçiliklere ilan edilmiştir.

1876 yılında Avrupa'daki örneklere göre bir polis teşkilatı kurulmasına meşrutiyetin ilanı sonrasında hükümet programında yer verilmiş ve 1879 da Zaptiye Nezareti kurulmuştur. Zaptiye Nezareti kaldırılmış ve yerine Dahiliye Nezaretine bağlı "Emniyet Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur.

21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi günün ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. 

Mondros Antlaşmasının yapıldığı 1918 tarihinden itibaren 24 Haziran 1920'ye kadar Osmanlı Devletinin Polisi olarak hizmet etmiştir. 24 Şubat 1923 tarihinde de İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi kaldırılmıştır. 24 Haziran 1920'de Milli Hükûmetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuştur.

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