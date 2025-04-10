Polis Günü bugün mü (10 Nisan), ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluşu

POLİS TEŞKİLATI KURULUŞU

Modern anlamda,Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kuruldu. "POLİS" adıyla kurulan teşkilatın görevleri de yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve yabancı elçiliklere ilan edilmiştir.



1876 yılında Avrupa'daki örneklere göre bir polis teşkilatı kurulmasına meşrutiyetin ilanı sonrasında hükümet programında yer verilmiş ve 1879 da Zaptiye Nezareti kurulmuştur. Zaptiye Nezareti kaldırılmış ve yerine Dahiliye Nezaretine bağlı "Emniyet Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur.

21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi günün ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır.



Mondros Antlaşmasının yapıldığı 1918 tarihinden itibaren 24 Haziran 1920'ye kadar Osmanlı Devletinin Polisi olarak hizmet etmiştir. 24 Şubat 1923 tarihinde de İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi kaldırılmıştır. 24 Haziran 1920'de Milli Hükûmetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuştur.