Polis Haftası kutlama mesajları: Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'da 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında. Türkiye’de her yıl 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Polis Haftası tüm polis teşkilatları ve çalışanları bu özel günü kutlanıyor.
Bu yıl etkinlikler, Kahramanmaraş merkezli depremler ile 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle sade ve mütevazı bir şekilde düzenlenecek.
Polis Haftası sosyal medyada da konuşuluyor. Polislik mesleğini icra eden yakınlarının bu özel günlerini kutlamak isteyenler, çeşitli mecralardan "polis haftası" etiketiyle paylaşım yapıyor.
POLİS HAFTASI MESAJLARI
"Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Polis Teşkilatımızın, 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun!"
"Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehit polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimizi sunuyorum."
"Huzur ve güvenliğimizin teminatı, milletimizin gururu Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. Kuruluş Yıl Dönümünü ve Polis Haftası' nı kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Şehit ve Gazi Emniyet mensuplarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum."
"Huzur ve güvenliğimizin teminatı, milletimizin gururu Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis haftası kutlu olsun."
"Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun. Vatanımızın huzur ve emniyeti için özveri ile çalışan tüm polis teşkilatımıza sağlık ve afiyet diliyor, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."
"Görevi başında şehit olan tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. "
"Huzur ve güvenin teminatı, kahraman Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun."
"Can ve mal güvenliğimizi sağlayan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı tebrik ediyorum. Kahraman Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Şehit ve gazi emniyet mensuplarımızı saygıyla anıyorum.…"
"Vatan için can veren tüm polis ve emniyet teşkilatımızın polis haftası kutlu olsun vatan size minnettardir."