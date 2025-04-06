Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri: Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü

Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 180. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis Haftası'na özel tanıdıkları polislere anlamlı mesaj göndermek isteyen kişiler mesaj ve söz araştırmalarına hız verdi. Biz de Kahraman Türk polisini anmak ve bu özel günü kutlamak için en güzel, yeni ve anlamlı polis haftası mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 2025 Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri...

Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri: Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü - 1

Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 180. yıl dönümü kutlanacak. Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri ile teşkilatın yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar bu özel günü, güzel temenilerle anacak. İşte, en güzel Polis Haftası mesajları ve sözleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri: Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü - 2

2025 POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ


Aziz milletimizin güvende ve huzurlu olması için üstün bir gayret, kararlı bir irade ortaya koyan ve her koşulda büyük bir cesaret gösteren Emniyet Teşkilatımız, 180. yılına eriştiği şu günlerde tüm polislerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı, milletimizin gururu Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis haftası kutlu olsun."

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri: Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü - 3

Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 180. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar, dilerim.

Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri: Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü - 4

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

Görevi başında şehit olan tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Aziz milletimizin gözbebeği olan Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. yıl dönümü kutlu olsun!

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