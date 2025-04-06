Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri: Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü

2025 POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ



Aziz milletimizin güvende ve huzurlu olması için üstün bir gayret, kararlı bir irade ortaya koyan ve her koşulda büyük bir cesaret gösteren Emniyet Teşkilatımız, 180. yılına eriştiği şu günlerde tüm polislerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.



Huzur ve güvenliğimizin teminatı, milletimizin gururu Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis haftası kutlu olsun."



Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun