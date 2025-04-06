Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri: Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü
Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 180. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis Haftası'na özel tanıdıkları polislere anlamlı mesaj göndermek isteyen kişiler mesaj ve söz araştırmalarına hız verdi. Biz de Kahraman Türk polisini anmak ve bu özel günü kutlamak için en güzel, yeni ve anlamlı polis haftası mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 2025 Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri...
Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 180. yıl dönümü kutlanacak. Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri ile teşkilatın yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar bu özel günü, güzel temenilerle anacak. İşte, en güzel Polis Haftası mesajları ve sözleri...