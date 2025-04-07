Polis Haftası mesajları (Polis Günü kutlama sözleri)

Her yıl 10 Nisan’da kutlanan Polis Günü ve bu haftayı kapsayan Polis Haftası, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde, emniyet güçlerine minnet ve saygının bir kez daha dile getirildiği anlamlı bir zaman dilimi. Bu özel hafta boyunca, halk güvenliği için gece gündüz demeden çalışan polislerimize olan teşekkür duygusu çeşitli etkinliklerle ve mesajlarla ifade ediliyor. İşte, 2025 Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri...

Polis Haftası mesajları (Polis Günü kutlama sözleri) - 1

Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 180. yıl dönümü kutlanacak. Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri ile teşkilatın yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar bu özel günü, güzel temenilerle anacak. İşte, en güzel Polis Haftası mesajları ve sözleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis Haftası mesajları (Polis Günü kutlama sözleri) - 2

2025 POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ


Aziz milletimizin güvende ve huzurlu olması için üstün bir gayret, kararlı bir irade ortaya koyan ve her koşulda büyük bir cesaret gösteren Emniyet Teşkilatımız, 180. yılına eriştiği şu günlerde tüm polislerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı, milletimizin gururu Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis haftası kutlu olsun."

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Polis Haftası mesajları (Polis Günü kutlama sözleri) - 3

Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 180. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar, dilerim.

Polis Haftası mesajları (Polis Günü kutlama sözleri) - 4

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

Görevi başında şehit olan tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Aziz milletimizin gözbebeği olan Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. yıl dönümü kutlu olsun!

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