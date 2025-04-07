Polis Haftası mesajları (Polis Günü kutlama sözleri)
Her yıl 10 Nisan’da kutlanan Polis Günü ve bu haftayı kapsayan Polis Haftası, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde, emniyet güçlerine minnet ve saygının bir kez daha dile getirildiği anlamlı bir zaman dilimi. Bu özel hafta boyunca, halk güvenliği için gece gündüz demeden çalışan polislerimize olan teşekkür duygusu çeşitli etkinliklerle ve mesajlarla ifade ediliyor. İşte, 2025 Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri...
Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 180. yıl dönümü kutlanacak. Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri ile teşkilatın yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar bu özel günü, güzel temenilerle anacak. İşte, en güzel Polis Haftası mesajları ve sözleri...