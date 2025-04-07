Polis helikopterine bayrak sallayan Ayşe teyze: "Ağlaya ağlaya içeri girdim, çok duygulandım"

"VATANINI SEVEN BİR TEYZEMİZ"

Ziyaret esnasında açıklama yapan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Adil Haçan ise, "Malumunuz bayram tedbirleri kapsamında ülkenin her noktasında olduğu gibi Muğla’mızda da trafik kazalarının en aza indirilmesi adına karadan ve havadan denetimler gerçekleştirdik. Bu denetimler esnasında tatlı enstantanelerle karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de Ulalı teyzemiz oldu. Helikopterdeki arkadaşlarımız Ayşe teyzemizin bayrak salladığını gördü. ‘Vatanını, milletini, polisini seven bir teyzemiz. Bizim için değerlidir’ dedik. Hem bir ziyaret edelim, hem tanışalım istedik. Emniyet Teşkilatımız adına küçük bir hediye takdim ettik. Bize bu anlamlı ve mutlu anı yaşattığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.