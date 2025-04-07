Polis helikopterine bayrak sallayan Ayşe teyze: "Ağlaya ağlaya içeri girdim, çok duygulandım"
Muğla'nın Ula ilçesinde bayram tatili denetimlerinde polis helikopterine bayrak sallayıp selam veren 67 yaşındaki Ayşe Şahin'i polis ekipleri evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şahin, "Bayrağımı aldım, salladım. Onlar da helikopterle siren çalıp selam verdiler. Ağlaya ağlaya içeri girdim. Çok duygulandım" diye konuştu.
Muğla’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekipleri havadan ve karadan vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için denetimi gerçekleştirdi.