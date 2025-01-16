Polis iki ay takip etti, oyun deşifre edildi: “Bul karayı, al parayı” tuzağı işte böyle işliyor
Başkent Ankara’da “Bul karayı, al parayı” oyunu oynatarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Grubu iki ay boyunca takip eden polis, dolandırıcıların yöntemini deşifre etti. Şüphelilerin aralarında görev dağılımı yaptıkları, tuzağa düşürdükleri kişiyi, itiraz etmemesi için son olarak “Uğurlayıcı” dedikleri kişiyle gözünü korkutup bölgeden uzaklaştırdıkları belirlendi.
Ankara’da “Bul karayı, al parayı” oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen gruba yönelik çalışma başlattı.
Grubu iki ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 9 zanlıyı yakaladı.