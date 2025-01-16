Polis iki ay takip etti, oyun deşifre edildi: “Bul karayı, al parayı” tuzağı işte böyle işliyor

Başkent Ankara’da “Bul karayı, al parayı” oyunu oynatarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Grubu iki ay boyunca takip eden polis, dolandırıcıların yöntemini deşifre etti. Şüphelilerin aralarında görev dağılımı yaptıkları, tuzağa düşürdükleri kişiyi, itiraz etmemesi için son olarak “Uğurlayıcı” dedikleri kişiyle gözünü korkutup bölgeden uzaklaştırdıkları belirlendi.

Polis iki ay takip etti, oyun deşifre edildi: “Bul karayı, al parayı” tuzağı işte böyle işliyor - 1

Ankara’da “Bul karayı, al parayı” oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen gruba yönelik çalışma başlattı.

Grubu iki ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 9 zanlıyı yakaladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis iki ay takip etti, oyun deşifre edildi: “Bul karayı, al parayı” tuzağı işte böyle işliyor - 2

ARALARINDA GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR

Emniyetin takibi ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

Beşerli iki grup şeklinde çalıştıkları ve her gün farklı yerde tezgah açtıkları belirlenen grupta iknacı denilen şüpheli, mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor.

Bu sırada oyuncu adı verilen zanlı, dışarıdan gelmiş gibi oynayıp kazanıyor ve mağduru özendiriyor.

Bu sırada kağıtları dağıtan kişi, oyunu oynayan vatandaştan Joker resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu belirtiyor.

Polis iki ay takip etti, oyun deşifre edildi: “Bul karayı, al parayı” tuzağı işte böyle işliyor - 3

Joker resimli kağıdı tezgaha atmış gibi yaparak el çabukluğuyla üstündeki beyaz kağıdı tezgaha bırakarak mağdurun yanlış kağıdı takip etmesi ve oyunu kaybetmesi sağlanıyor.

Daha sonra uğurlayıcı denilen şüpheli devreye girip, “Bunlarla uğraşılmaz. Bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz.” diyerek vatandaşı tehdit ediyor.

Gruptaki son kişi ise polisi gözetliyor.

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