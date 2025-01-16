Polis iki ay takip etti, oyun deşifre edildi: “Bul karayı, al parayı” tuzağı işte böyle işliyor

ARALARINDA GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR

Emniyetin takibi ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

Beşerli iki grup şeklinde çalıştıkları ve her gün farklı yerde tezgah açtıkları belirlenen grupta iknacı denilen şüpheli, mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor.

Bu sırada oyuncu adı verilen zanlı, dışarıdan gelmiş gibi oynayıp kazanıyor ve mağduru özendiriyor.

Bu sırada kağıtları dağıtan kişi, oyunu oynayan vatandaştan Joker resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu belirtiyor.