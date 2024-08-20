Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi

Ankara'da polis ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir kadın cinayetinin önüne geçti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek istedi. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini görünce intihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi.

Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi - 1

Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Nuri D. boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi - 2

Bu isteği reddeten eşi durumu polise haber verdi. Polisin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan adam bir marketin önünde sıkıştırıldı.

Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi - 3

Kaçamayacağını anlayan adam yanında bulunan pompalı tüfeği başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi - 4

Müzakereci polisler tarafından yürütülen inka çabalarının başarısız olması üzerine devreye özel harekat polisleri girdi.

Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi - 5

İntihara kalkışan adam, etkisiz hale getirildi.

Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi - 6
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