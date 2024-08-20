Polis, kadın cinayetinin önüne geçti: İntihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi
Ankara'da polis ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir kadın cinayetinin önüne geçti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek istedi. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini görünce intihara kalkışan adam etkisiz hale getirildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Nuri D. boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek istedi.