Polis maaşlarına zamda son durum: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu?

Polis maaşlarına temmuz ayı itibariye yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi polis memurları da ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu?

Polis maaşlarına zamda son durum: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? - 1

Polis maaşları, 2024 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli oldu. En düşük polis maaşında güncel rakam, enflasyon farkıyla birlikte ortaya çıktı.

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Polis maaşlarına zamda son durum: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? - 2

Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte polis, öğretmen, doktor ve hemşirelere yapılacak zam oranı da ilan edilmiş oldu.

Polis maaşlarına zamda son durum: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? - 3

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3 olacak.

Polis maaşlarına zamda son durum: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu? - 4

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLDU?

POLİS VE BAŞKOMİSER
Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.362 TL

Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.840 TL

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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