Polis maaşlarına zamda son durum: Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu?
Polis maaşlarına temmuz ayı itibariye yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi polis memurları da ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu?
Polis maaşları, 2024 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli oldu. En düşük polis maaşında güncel rakam, enflasyon farkıyla birlikte ortaya çıktı.